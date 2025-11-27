Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло 44 человек

В Гонконге произошел пожар в жилом комплексе небоскребов в районе Тай По, ставший самым смертоносным в мегаполисе со времен Второй мировой войны. По последним данным, число погибших достигло 44 человек, почти 300 жителей числятся пропавшими без вести.

Огонь охватил семь высоток, вспыхнув на бамбуковых строительных лесах, установленных для ремонта. В комплексе, где проживают около 4 тысяч человек, продолжаются поисково-спасательные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.