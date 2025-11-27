27 ноября, 07:15Происшествия
Два военнослужащих Национальной гвардии погибли в перестрелке у Белого дома
В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошла перестрелка, в результате которой погибли два военнослужащих Национальной гвардии. Стрелок был быстро задержан, его мотивы пока неизвестны.
Президент США Дональд Трамп, находившийся в момент ЧП в своем гольф-клубе, назвал произошедшее "актом террора". Глава государства подтвердил, что подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.