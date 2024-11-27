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Новости

27 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: крупную нарколабораторию накрыли в Ленинградской области

Новости регионов: крупную нарколабораторию накрыли в Ленинградской области

Две машины столкнулись на улице Хабарова в ТиНАО

Автомобиль ушел в кювет на Волоколамском шоссе в Подмосковье

Авиакомпания "Азимут" проверит наличие дефектов в самолете SSJ-100 после ЧП в Анталье

"Московский патруль": охранник столичного бара ударил попытавшегося закурить клиента

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"Московский патруль": задержан автоблогер после наезда на людей в Подмосковье

Новости регионов: животноводческая ферма загорелась в подмосковном Серпухове

В Подмосковье задержали автоблогера Гаджиева, сбившего людей во время дрифта

Новости регионов: полиция Ленобласти закрыла крупную подпольную нарколабораторию

В Ленинградской области накрыли крупную нарколабораторию. Ее обустроил местный житель в одной из промзон. Он арендовал два ангара за высоким забором с видеонаблюдением. Размах незаконного бизнеса достиг промышленных масштабов. На месте оперативники изъяли полтонны порошка и множество канистр с наркотическими веществами. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.

Жителям Находки было непросто добраться до работы. Из-за резкого перепада температур городские дороги покрылись ледяной коркой, что стало причиной многочисленных ДТП. На одной из улиц очевидцы сняли сразу несколько аварий.

На Красной поляне появится "черный список" туристов. Любителей выпить перед катанием или отправиться на необорудованные склоны перестанут пускать на курорт. Новые нормы начнут действовать со следующего года. В них пропишут правила поведения и создадут реестр нарушителей, которых уже привлекали к ответственности. На такие крайние меры власти пошли из-за того, что по-другому урезонить некоторых гостей не получается.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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