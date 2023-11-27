Четвертого погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

Известно, что средиземноморский циклон принес в Крым и на Кубань штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. В некоторых районах регионов ввели режим ЧС.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что погода на юге России улучшится в четверг, 30 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.