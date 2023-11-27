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27 ноября, 15:15

Происшествия

Четвертого погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске

Четвертого погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске

Пять автомобилей столкнулись на 11-м км МКАД

Четыре человека погибли от стихии на Кубани и в Крыму

Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах РФ

Человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на МКАД

Синоптики сообщили, что погода на юге России улучшится 30 ноября

Легковой автомобиль зажало между двумя большегрузами на МКАД

Движение транспорта на внешней стороне 6-го километра МКАД затруднено из-за ДТП

Режим ЧС введут в Севастополе из-за штормового ветра

Движение в районе Мосфильмовской улицы проходит по дублеру

Четвертого погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

Известно, что средиземноморский циклон принес в Крым и на Кубань штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. В некоторых районах регионов ввели режим ЧС.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что погода на юге России улучшится в четверг, 30 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоСтанислав Кулик
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