Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Автомобиль вылетел на тротуар на улице Свободы и сбил женщину с двумя детьми. Мать и ребенка спасти не удалось.

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации так называемого иностранного легиона, расположенного вблизи населенного пункта Часов Яр в ДНР. На донецком направлении наши войска отразили контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. А на Южно-Донецком направлении пресекли все попытки ВСУ восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко. Об этом сообщили в Минобороны.

Футболисты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку после основного времени матча Кубка России. Спортсменов пытались разнять, но это еще больше их разозлило. В итоге судья показал шесть красных карточек – по три игрокам каждой команды. Шоу с трибун наблюдали почти 52 тысячи зрителей.

Криштиану Роналду предложили рекордный контракт. Он может получить 216 миллионов евро за три года. В "Манчестер Юнайтед" футболист за тот же срок заработал бы всего 90. Щедростью отличился клуб из Саудовской Аравии. Решение Роналду примет уже после завершения Чемпионата мира.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в ТиНАО. Он поручил доложить о результатах проверки, которую сейчас проводят следователи. После того, как пожарные потушили частный дом, внутри обнаружили тело пожилой женщины. В СМИ появилась информация, что это вдова режиссера Станислава Говорухина.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до утра вторника. Об этом сообщает Гидрометцентр России. В понедельник в Москве ожидается до -4 градусов днем и до -7 ночью. В целом температура будет близка к норме. Но уже со вторника начнет резко холодать, а к среде в городе ожидаются январские температуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

