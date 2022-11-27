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Очевидцы потасовки в "Атмосфере" рассказали о произошедшем

Очевидцы потасовки в "Атмосфере" рассказали о произошедшем

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Концерт в столичном клубе "Атмосфера" на Пресне перерос в ночную потасовку

Посетители столичного клуба "Атмосфера", где произошла давка возле гардероба, рассказали о произошедшем. Одна из посетительниц рассказала, что после концерта многие девочки выходили в истерике, их выводили за руки, так как они не могли идти самостоятельно.

Другая женщина рассказала, что всех посетителей выпустили сразу после концерта. При этом, добавила она, никакой организации не было, доступен был лишь один гардероб, где работали мало людей. В результате началась давка, так как все пытались пролезть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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