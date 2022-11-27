Число пострадавших после обстрела ВСУ Донецка выросло до четырех

Число пострадавших в Кировском районе Донецка, который обстреляли Вооруженные силы Украины, выросло до четырех. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В этом же районе из-за украинских обстрелов повреждена многоэтажка, автомобиль и теплотрасса. В Ворошиловском районе зафиксированы прямые попадания в многоквартирные жилые дома, в одном из них загорелась квартира. Также повреждены кафе и дорожное полотно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

