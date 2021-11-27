Суд арестовал на 2 месяца директора шахты "Листвяжная"

Суд в Кемерово арестовал на 2 месяца директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова по делу о ЧП. Он пробудет под стражей до 25 января 2022 года.

Обвиняемый не признает вину.

Суд также до 25 января арестовал главного госинспектора Беловского отдела Ростехнадозра. В отношении руководителей шахты, а также начальников надзорных органов возбудили уголовные дела.



Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.