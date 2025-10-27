Студент организовал попытку похищения футболиста Мостового в Санкт-Петербурге

Студент-второкурсник организовал попытку похищения футболиста Андрея Мостового в Санкт-Петербурге. По данным МВД РФ, он нанял четверых сообщников, которые получали указания через чат и были задержаны вскоре после неудачной попытки похищения.

Футболисту удалось отбиться, однако те же подозреваемые 25 октября похитили бизнесмена Сергея Селегеня в магазине на Крестовском острове, потребовав за его освобождение 10 миллионов рублей. Получив 210 тысяч рублей, похитители отпустили заложника. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и разбое.

