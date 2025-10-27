Новости регионов: массовая авария произошла в Иркутской области

Массовая авария произошла в Иркутской области. На федеральной трассе "Сибирь" столкнулись семь грузовиков и один легковой автомобиль. Как сообщают местные власти, водитель автовоза погиб, еще трое пострадали. По словам очевидцев, причиной аварии стала гололедица.

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае в конце сентября. За три дня обследовано более 20 квадратных километров тайги. Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время похода. По словам очевидцев, они начинали маршрут с туристическими рюкзаками.

Россия возобновила прямое авиасообщение с Филиппинами. Первый после долгого перерыва рейс отправился из Иркутска в аэропорт Калибо. Самолет будет летать еженедельно по субботам.

