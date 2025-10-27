Форма поиска по сайту

27 октября, 11:15

Происшествия

Четырех человек задержали в Петербурге за попытку похищения футболиста Мостового

Четырех человек задержали в Петербурге за попытку похищения футболиста Мостового

В Санкт-Петербурге задержали четырех человек по подозрению в попытке похищения футболиста Андрея Мостового. Спортсмен смог оказать сопротивление, когда преступники пытались затащить его в машину у дома на улице Вязовой.

Как сообщили в Следственном комитете, эти же подозреваемые похитили другого мужчину в магазине на Крестовском острове. На похищенного надели наручники, угрожали расправой и требовали выкуп 10 миллионов рублей. Мужчина передал им 210 тысяч рублей, после чего был отпущен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияспортрегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

