27 октября, 13:30Происшествия
Новости мира: грузовик протаранил автобусную остановку к северу от Тель-Авива
Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, когда на ней было много людей. На данный момент известно о 50 пострадавших. Многие израильские СМИ назвали произошедшее терактом. Сам инцидент случился неподалеку от военной базы.
Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в парламент республики, набрав 54% голосов. В то же время прошедшая в парламент оппозиция в сумме набирает меньше голосов. Несмотря на это обстановка в столице Грузии спокойная.
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