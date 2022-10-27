Новости часа: цистерны с топливом загорелись после удара ВСУ в Шахтерске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Шахтерска сообщили, что цистерны с топливом на вокзале и емкости на нефтебазе загорелись после удара ВСУ.

Ксении Собчак в случае неуведомления МВД РФ о паспорте Израиля грозят штраф, а затем уголовное дело. Юристы прокомментировали ситуацию вокруг телеведущей.

Евросоюз на сегодняшний день заморозил российские активы на 17,5 миллиардов евро. Об этом рассказали представители Еврокомиссии.