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Политика

Новости часа: цистерны с топливом загорелись после удара ВСУ в Шахтерске

Новости часа: цистерны с топливом загорелись после удара ВСУ в Шахтерске

ВСУ нанесли удар по Шахтерску в ДНР

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Шахтерска сообщили, что цистерны с топливом на вокзале и емкости на нефтебазе загорелись после удара ВСУ.

Ксении Собчак в случае неуведомления МВД РФ о паспорте Израиля грозят штраф, а затем уголовное дело. Юристы прокомментировали ситуацию вокруг телеведущей.

Евросоюз на сегодняшний день заморозил российские активы на 17,5 миллиардов евро. Об этом рассказали представители Еврокомиссии.

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