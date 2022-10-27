Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Происшествия

В Москве украли 60 млн рублей с помощью билетов "банка приколов"

В Москве украли 60 млн рублей с помощью билетов "банка приколов"

Новости часа: в МИД Литвы не исключили внесения Собчак в черный список

Новости часа: погранслужба Литвы рассказала, почему не было отказано во въезде Собчак

Новости часа: Мишустин заявил о заинтересованности активами компаний РФ из-за рубежа

Уголовное дело возбудили против Витаса после конфликта в караоке-клубе – СМИ

Эмиграционной офис затопило после наводнения в Таиланде

Экоактивисты облили краской автосалоны Ferrari и Bentley в Лондоне – СМИ

Новости регионов: спасатели вытащили автомобиль из снега и грязи в Томской области

Новости мира: активисты столкнулись с полицией на митинге в Кишиневе

В Москве почтили память погибших в теракте на Дубровке

В столице мошенники украли 60 миллионов рублей с помощью билетов "банка приколов". Они воспользовались банкоматом, у которого из-за санкций давно не обновляли ПО и систему безопасности.

Билеты "банка приколов" они покупали в сувенирных магазинах, причем брали их пачками. Затем на купюры наносились элементы защиты, а потом уже их относили к банкомату и пополняли ими счет.

Насколько защищены пользователи банкоматов? И когда машины уже заменят российскими аппаратами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаФедор Червяков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика