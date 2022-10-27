13:45Происшествия
В Москве украли 60 млн рублей с помощью билетов "банка приколов"
В столице мошенники украли 60 миллионов рублей с помощью билетов "банка приколов". Они воспользовались банкоматом, у которого из-за санкций давно не обновляли ПО и систему безопасности.
Билеты "банка приколов" они покупали в сувенирных магазинах, причем брали их пачками. Затем на купюры наносились элементы защиты, а потом уже их относили к банкомату и пополняли ими счет.
Насколько защищены пользователи банкоматов? И когда машины уже заменят российскими аппаратами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.