В Москве украли 60 млн рублей с помощью билетов "банка приколов"

В столице мошенники украли 60 миллионов рублей с помощью билетов "банка приколов". Они воспользовались банкоматом, у которого из-за санкций давно не обновляли ПО и систему безопасности.

Билеты "банка приколов" они покупали в сувенирных магазинах, причем брали их пачками. Затем на купюры наносились элементы защиты, а потом уже их относили к банкомату и пополняли ими счет.

Насколько защищены пользователи банкоматов? И когда машины уже заменят российскими аппаратами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.