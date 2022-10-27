Новости регионов: спасатели вытащили автомобиль из снега и грязи в Томской области

Автомобиль завяз на плохой дороге и не мог выбраться несколько часов под Томском. Компания на машине УАЗ ехала до города Кедровый, но в какой-то момент они свернули не туда и внедорожник не смог преодолеть снегогрязевую преграду. Помощи они дожидались несколько часов, а чтобы не замерзнуть, пришлось разжечь костер. В итоге все были спасены.

Надземный переход пришлось тушить в Казани. Пожар произошел из-за короткого замыкания. Проезжавший троллейбус задел обшивку и она мгновенно вспыхнула. Пламя удалось остановить прохожим. Один из мужчин взобрался на крышу и, подхватив огнетушитель, принялся устранять пожар.

Останки древнего носорога нашли археологи в Пензе. Шерстистый носорог обитал в этих краях сотни тысяч лет назад. Находка особенно ценная, поскольку зверь погиб естественной смертью, а скелет сохранился практически полностью. Ученым удалось определить, что это была самка. Теперь останки будут извлекать. После изучения палеонтологи обещают отдать скелет в краеведческий музей. Теперь в экспозиции будет два носорога. Ранее там появились останки самца.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.