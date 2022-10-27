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Общество

В Москве почтили память погибших в теракте на Дубровке

В Москве почтили память погибших в теракте на Дубровке

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В Москве накануне вспоминали жертв теракта на Дубровке. К театральному центру несли цветы и свечи, а возле мемориальной доски с именами жертв горели красные лампады. По традиции в небо выпустили белые шары.

20 лет назад боевики проникли в здание центра. Там в это время шел мюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказались более 900 человек – зрителей, артистов и сотрудников центра. Бандиты удерживали их в течение трех дней. 26 октября спецназ решился на штурм. В ходе операции все террористы были ликвидированы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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