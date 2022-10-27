Крупный пожар произошел на железнодорожной станции в ДНР

В городе Шахтерске в ДНР после обстрела ВСУ возник крупный пожар на железнодорожной станции. Снаряды попали в цистерны с топливом и в итоге огонь охватил 12 емкостей. Через несколько минут пламя перекинулось на крышу здания станции.

Для тушения на место прибыли 10 расчетов спасателей, им на помощь отправили из Иловайска пожарный поезд. Огонь тушили до глубокой ночи. Также удалось отстоять находящиеся рядом жилые постройки и 42 цистерны с топливом. Власти Шахтерска заявили, что пострадавших нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.