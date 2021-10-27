На съемочной площадке фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны

На съемочной площадке фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином найдены новые боевые патроны, сообщает офис шерифа Санта-Фе.

О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. Из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соуса: он был ранен в ключицу.

В отношении Болдуина не выдвинули обвинений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.