Алеку Болдуину и съемочной группе могут выдвинуть уголовное обвинение

Против Алека Болдуина и съемочной группы фильма "Ржавчина" могут выдвинуть уголовное обвинение. Во время съемок известный актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В документах следствия говорится, что актер направил револьвер в камеру во время репетиции на съемочной площадке, но в итоге погибла женщина-оператор.

Во время обыска полицейские обнаружили в реквизите много настоящих боеприпасов. Пока официально обвинение команде не предъявлено, расследование продолжается.

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