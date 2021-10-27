Российских туристов в Турции будут судить за поджог

Российских туристов в Турции собираются судить за поджог. Россиян в Турции выпустили из тюрьмы, но только под подписку о невыезде.

Семерых молодых людей обвиняют в поджоге леса. Якобы они развели костер на экотропе в национальном парке на территории древней Ликии. Сами туристы говорят, что, наоборот, пытались потушить огонь, который увидели во время прогулки.

В случае обвинительного приговора россиянам грозит от 2 до 7 лет тюрьмы. Дата начала слушаний пока не назначена. У судебных властей Турции по закону на это есть время до 23 ноября.