Новости регионов: в Магнитогорске по жалобам жителей в сауну нагрянула полиция

В Магнитогорске по жалобам жителей в сауну нагрянула полиция. После осмотра помещения были задержаны 19 девушек и доставлены в отдел. Как уточнили в МВД, они были опрошены на предмет противоправной деятельности и предупреждены об ответственности. О дальнейшей судьбе спа-салона пока неизвестно.

Первый снег выпал в Свердловской области. Жители города Качканар публикуют ролики, как заметает улицы и дороги. Местные жители рассказывают, что сначала был ливень, а затем выпал снег. Жителям приходится добираться до нужных им мест через сугробы. По прогнозам синоптиков, погода в городе в ближайшее время улучшиться.

