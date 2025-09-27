Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 18:30

Происшествия

Новости регионов: в Магнитогорске по жалобам жителей в сауну нагрянула полиция

Новости регионов: в Магнитогорске по жалобам жителей в сауну нагрянула полиция

Новости регионов: в Дагестане более 450 танцоров одновременно исполнили лезгинку

Пенсионеры подожгли пиротехнику в банке в подмосковном Подольске

Новости мира: масштабные наводнения произошли в Доминиканской Республике

ДТП с участием такси и иномарки произошло в центре Москвы

Еще шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Ленобласти

Два большегруза столкнулись в Москве

Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленобласти после массового отравления

Новости регионов: крупный пожар ликвидировали в жилом доме в Ялте

Семья 16-летней пострадавшей после наезда питбайка в Раменском планирует подать иск в суд

В Магнитогорске по жалобам жителей в сауну нагрянула полиция. После осмотра помещения были задержаны 19 девушек и доставлены в отдел. Как уточнили в МВД, они были опрошены на предмет противоправной деятельности и предупреждены об ответственности. О дальнейшей судьбе спа-салона пока неизвестно.

Первый снег выпал в Свердловской области. Жители города Качканар публикуют ролики, как заметает улицы и дороги. Местные жители рассказывают, что сначала был ливень, а затем выпал снег. Жителям приходится добираться до нужных им мест через сугробы. По прогнозам синоптиков, погода в городе в ближайшее время улучшиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика