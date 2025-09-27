27 сентября, 11:15Происшествия
Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленобласти после массового отравления
Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленинградской области после массового отравления фальсификатом, сообщили в прокуратуре. После ЧП двум местным жителям предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции.
За последний месяц в том районе от отравления погибли 19 человек. В крови восьми из них обнаружили смертельно опасный для человека метанол.
