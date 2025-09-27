Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 11:15

Происшествия

Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленобласти после массового отравления

Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленобласти после массового отравления

Новости регионов: крупный пожар ликвидировали в жилом доме в Ялте

Семья 16-летней пострадавшей после наезда питбайка в Раменском планирует подать иск в суд

ДТП с участием каршеринга произошло на Люблинской улице в Москве

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области

Потолок рухнул в турецком отеле

"Московский патруль": подмосковные полицейские ликвидировали плантацию наркотиков

"Московский патруль": столичные полицейские задержали агрессивного посетителя бара

Избившего женщину на глазах у ее ребенка мужчину в Подольске отправили под домашний арест

Новости мира: почти 450 тыс человек эвакуировали на Филиппинах из-за шторма Буалой

Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленинградской области после массового отравления фальсификатом, сообщили в прокуратуре. После ЧП двум местным жителям предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции.

За последний месяц в том районе от отравления погибли 19 человек. В крови восьми из них обнаружили смертельно опасный для человека метанол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика