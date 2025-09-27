Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленобласти после массового отравления

Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленинградской области после массового отравления фальсификатом, сообщили в прокуратуре. После ЧП двум местным жителям предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции.

За последний месяц в том районе от отравления погибли 19 человек. В крови восьми из них обнаружили смертельно опасный для человека метанол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.