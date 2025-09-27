Семья 16-летней пострадавшей после наезда питбайка в Раменском планирует подать иск в суд

Семья 16-летней Софии Нетбай, которую сбил питбайк в Раменском, планирует подать иск в суд. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом кости глазницы и множественными ранами.

Авария произошла вечером, когда девушка шла на тренировку. Водитель питбайка – 17-летний подросток –скрылся с места ДТП, но вернулся спустя полчаса. Сотрудники полиции составили протокол и отпустила его.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.