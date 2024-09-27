Новости регионов: 28 сентября в Дагестане объявлено днем траура по погибшим

В Дагестане 28 сентября объявили днем траура по жертвам взрыва на заправке под Махачкалой. Там погибли 10 человек, включая двоих детей. Еще 11 пострадали.

Автомобиль упал с моста и рухнул в Большой Ставропольский канал в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, женщина, которая находилась за рулем, погибла.

В Шерегеше выпал снег. Один из популярных в России горнолыжных курортов уже вовсю готовится к новому сезону. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

