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Новости

Новости

27 сентября, 23:30

Происшествия

Новости регионов: 28 сентября в Дагестане объявлено днем траура по погибшим

Новости регионов: 28 сентября в Дагестане объявлено днем траура по погибшим

4 грузовика столкнулись в районе Капотни

"Безопасный город": машину столичного продюсера забрали неизвестные

"Безопасный город": полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в создании наркотиков

Взрыв на заправке в Махачкале унес жизни нескольких человек

"Безопасный город": таксист напал на водителя автобуса в Москве

"Безопасный город": полицейские столицы задержали подозреваемых в вымогательстве

Жители подмосковной Балашихи пожаловались на лесные пожары

Новости регионов: взрыв на автозаправке произошел в пригороде Махачкалы

Жители Балашихи пожаловались на едкий запах и дым из-за лесных пожаров

В Дагестане 28 сентября объявили днем траура по жертвам взрыва на заправке под Махачкалой. Там погибли 10 человек, включая двоих детей. Еще 11 пострадали.

Автомобиль упал с моста и рухнул в Большой Ставропольский канал в Карачаево-Черкесии. По данным МЧС, женщина, которая находилась за рулем, погибла.

В Шерегеше выпал снег. Один из популярных в России горнолыжных курортов уже вовсю готовится к новому сезону. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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