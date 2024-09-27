Новости регионов: взрыв на автозаправке произошел в пригороде Махачкалы

Взрыв на автозаправке произошел в пригороде Махачкалы. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. Как сообщили в Минздраве региона, для спасения пострадавших задействованы 10 машин скорой помощи. Как минимум девять человек получили ожоги, некоторых увезли в больницу. Кроме того, под завалами еще могут находиться люди. Дороги вокруг места ЧП перекрыты.

Между тем в Воронеже загорелось поле. В МЧС России сообщили, что это территория Совхоза Зареченский. Огонь охватил уже три гектара. Ситуация осложняется сильным ветром. На месте работают несколько отделений пожарных – это около 90 человек. Также к ним едет подкрепление и летит пожарный вертолет.

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