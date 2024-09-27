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Новости

27 сентября, 11:45

Происшествия

Новости регионов: средства от насекомых изъяли из магазинов в поселке под Красноярском

Новости регионов: средства от насекомых изъяли из магазинов в поселке под Красноярском

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Дихлофос и другие средства от насекомых изъяли из магазинов в поселке под Красноярском, где погибли дети. Об этом сообщили следователи. Ранее бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружило в организмах погибших компоненты неустановленного средства от насекомых. Теперь эксперты будут сравнивать их с препаратами, которые продавались в магазинах.

В Коврове Владимирской области горел строительный рынок. Огонь охватил площадь почти в три тысячи квадратных метров. В тушении было задействовано пять единиц техники и 15 спасателей. Информации о пострадавших нет.

Зима пришла в Нижнеудинск Иркутской области. Местные жители активно делятся кадрами с первым снегом. Синоптики обещают сегодня в Иркутске 0 градусов. Поэтому пока снег не растает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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