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27 сентября, 09:45

В мире

Новости мира: ураган "Хелен" развился до шторма четвертой категории

Новости мира: ураган "Хелен" развился до шторма четвертой категории

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Ураган "Хелен", зародившийся на Карибских островах, развился до шторма четвертой категории. Он прошел по Кубе, оставив после себя масштабные разрушения и паводки. Теперь непогоду ждут в американской Флориде, где порядка 200 тысяч домов уже остались без электричества.

Также стало известно о ЧП в ВМФ Китая. По данным Минобороны США, летом 2024 года затонула новейшая атомная субмарина КНР. Это удалось выяснить благодаря съемке с разведывательного спутника. Поднять подлодку удалось, на восстановление могут уйти месяцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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