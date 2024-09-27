Новости мира: ураган "Хелен" развился до шторма четвертой категории

Ураган "Хелен", зародившийся на Карибских островах, развился до шторма четвертой категории. Он прошел по Кубе, оставив после себя масштабные разрушения и паводки. Теперь непогоду ждут в американской Флориде, где порядка 200 тысяч домов уже остались без электричества.

Также стало известно о ЧП в ВМФ Китая. По данным Минобороны США, летом 2024 года затонула новейшая атомная субмарина КНР. Это удалось выяснить благодаря съемке с разведывательного спутника. Поднять подлодку удалось, на восстановление могут уйти месяцы.

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