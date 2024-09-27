Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 08:30

Происшествия

Новости регионов: в Пермском крае два человека погибли в аварии с автобусом

Новости регионов: в Пермском крае два человека погибли в аварии с автобусом

Новости мира: армия Судана приступила к осаде и бомбардировкам Хартума

Новости регионов: строительный рынок загорелся в Коврове Владимирской области

Москвичи заметили экстремала, который разогнался до 100 км/ч на моноколесе

На Камчатке медведи распугали туристов и жителей

Смертельная авария произошла на трассе М-12

"Безопасный город": москвичи устраивают нелегальные уличные гонки

"Безопасный город": сезон самокатов и других гаджетов в Москве скоро завершится

Новости регионов: в Мытищах задержали мужчину, который устроил стрельбу на пляже

Новости мира: в Бразилии дирижабль протаранил несколько жилых домов

В Пермском крае два человека погибли в аварии с автобусом. Еще трое получили травмы. ДТП случилось на трассе Кострома – Пермь. Автомобиль Volkswagen врезался в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan. От удара французскую иномарку опрокинуло на встречку под рейсовый автобус. Водитель и пассажир Renault от полученных травм скончались до приезда врачей.

В Петропавловске-Камчатском и окрестностях города за сезон зафиксировано порядка 500 обращений о появлении медведей на улицах населенных пунктов. Власти ввели режим повышенной готовности. Увеличены группировки охотников. Только за последнюю неделю ликвидированы около 30 зверей. Полагают, что медведи выходят к людям в поисках пищи, так как в этом году отмечают неурожай дикоросов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПживотныерегионывидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика