Новости регионов: в Пермском крае два человека погибли в аварии с автобусом

В Пермском крае два человека погибли в аварии с автобусом. Еще трое получили травмы. ДТП случилось на трассе Кострома – Пермь. Автомобиль Volkswagen врезался в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan. От удара французскую иномарку опрокинуло на встречку под рейсовый автобус. Водитель и пассажир Renault от полученных травм скончались до приезда врачей.

В Петропавловске-Камчатском и окрестностях города за сезон зафиксировано порядка 500 обращений о появлении медведей на улицах населенных пунктов. Власти ввели режим повышенной готовности. Увеличены группировки охотников. Только за последнюю неделю ликвидированы около 30 зверей. Полагают, что медведи выходят к людям в поисках пищи, так как в этом году отмечают неурожай дикоросов.

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