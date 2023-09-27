Российские военврачи эвакуировали 58 пострадавших при взрыве в Нагорном Карабахе

Российские военные врачи из числа миротворцев эвакуировали 58 пострадавших при взрыве в Нагорном Карабахе. Людей с травмами и ожогами вывозят рейсами санитарной авиации ВКС России для оказания квалифицированной медпомощи.

Взрыв произошел вечером 25 сентября на складе с топливом недалеко от Степанакерта. Там выдавали бензин жителям, которые хотели покинуть Карабах и уехать в Армению. Пока подтверждена гибель 68 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.