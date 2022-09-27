Новости часа: вывод из строя "Северных потоков" создал риски для промышленности ЕС

Вывод из строя "Северных потоков" создает риски для промышленности ЕС, заявили в посольстве РФ.

Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для ЗАЭС.

Объем медпомощи, оказываемой по ОМС, планируется увеличить, сообщил Минздрав РФ.