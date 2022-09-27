Трое раненых при стрельбе в школе Ижевска находятся на ИВЛ

Трое раненых при стрельбе в школе Ижевска находятся на искусственной вентиляции легких в Российской детской клинической больнице. Всего в столицу перевезли 15 человек, всех уже распределили по московским клиникам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.