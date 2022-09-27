Новости часа: горняков вывели на поверхность из обесточенной шахты в ДНР

Горняки из обесточенной в результате боев шахты в ДНР выведены на поверхность, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.

Союз журналистов России предлагает призывать журналистов только в качестве военных корреспондентов.

Норвежская шахматная федерация отстранила Карякина от своих турниров.