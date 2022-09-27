Новости часа: доставленные в Москву из Ижевска взрослые находятся в тяжелом состоянии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доставленные в Москву из Ижевска взрослые находятся в тяжелом состоянии, сообщили врачи.

Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии журнала Forbes. Два года назад глава SpaceX и Tesla находился только на 31-м месте.

Температура воздуха в Москве будет на 4–5 градусов выше нормы в выходные, 1 и 2 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр.