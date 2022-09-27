В США пока не подтвердили версию саботажа на "Северном потоке" – Блинкен

США пока не подтвердили версию саботажа или нападения на "Северном потоке". Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что происшествие не повлияет на обеспеченность Европы газом.

Кроме того, полиция Швеции начала предварительное расследование по факту произошедшего на "Северном потоке". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.