В Nord Stream заявили, что сроки восстановления "Северного потока" пока невозможно оценить

Сроки восстановления работоспособности "Северного потока" пока оценить невозможно. Об этом заявили в компании Nord Stream. ЧП с повреждением газопровода там назвали беспрецедентным. Разрушения произошли одновременно сразу на трех нитках морской газовой магистрали.

Ранее компания сообщила о падении давления на "Северном потоке – 1". Причины начали выяснять. Подобная проблема возникла на "Северном потоке – 2". ЧП случилось в экономической зоне Дании. Зарубежные СМИ уже написали, что причиной могла стать диверсия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.