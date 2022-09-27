Пятнадцать пострадавших при стрельбе в ижевской школе доставили в Москву

В Москву на самолете МЧС доставили 15 пострадавших при стрельбе в ижевской школе. На борту – люди, которые получили ранения разной степени тяжести в результате стрельбы. Большинство пострадавших – дети.

В Ижевске привлечены к работе психологи. На территории лицея № 86 можно получить очную психологическую помощь. Еще действует горячая линия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.