Авария с участием двух автомобилей произошла на переходе около улицы Народного ополчения

Авария произошла на пешеходном переходе на пересечении Карамышевской набережной с улицей Народного ополчения. Две легковушки столкнулись, видимо, при повороте. Одна машина сильно разбита.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.