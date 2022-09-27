Спецборт МЧС отправился с раненными при стрельбе в ижевской школе в Москву

Самолет спасателей с пострадавшими при стрельбе в Ижевске вылетел в Москву. На борту находятся 15 пациентов. Большинство из них – дети. В полете их сопровождают медики и психологи. Проходить лечение эвакуированные будут в федеральных центрах столицы.

Тем временем в Ижевск прилетел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Трагедия в Ижевске произошла накануне. Бывший ученик 88-й школы пришел туда с травматическими пистолетами, переделанными под боевые. 25 человек пострадали, а 17 погибли. Стрелок совершил самоубийство.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.