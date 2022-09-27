СК РФ попросил арестовать мужчину, который стрелял в охранника в столичном клубе

Следственный комитет просит арестовать мужчину, который стрелял в охранника клуба "16 тонн" в Москве. Об этом сообщили в московском управлении ведомства. Вопрос будет рассматривать Пресненский суд. Пока 58-летний стрелок задержан.

Накануне между сотрудниками клуба и пьяным посетителей случился конфликт. Мужчина ушел домой, взял зарегистрированное охотничье ружье и вернулся в бар уже с ним, а затем ранил охранника. Пострадавшего забрали с места на скорой помощи. Уголовное дело завели по статье "покушение на убийство".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.