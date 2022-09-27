Число пострадавших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 25 человек – СК

Число пострадавших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 25 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее стало известно, что 15 пострадавших при стрельбе в ижевской школе перевезут на лечение в Москву. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Столичные медики возьмут на себя лечение 13 детей и двух взрослых.

Состояние троих раненых, по словам врачей, остается крайне тяжелым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.