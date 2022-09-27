ФСБ задержала вербовщика террористической группировки в Москве

Вербовщика запрещенной в РФ террористической группировки задержали в Московском регионе. Об этом сообщила ФСБ.

Мужчина из Центральной Азии вовлекал в ряды запрещенной организации людей не только в Москве, но и в Воронеже. Доказательства вины задержанного нашли в соцсетях, мессенджерах, там он распространял пропагандистские материалы. Завели уголовное дело, обвиняемый дал признательные показания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.