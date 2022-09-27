Пятнадцать пострадавших при стрельбе в ижевской школе перевезут на лечение в Москву. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Столичные медики возьмут на себя лечение 13 детей и двух взрослых. Борт МЧС со всем необходимым оборудованием уже прибыл в Ижевск. Вместе с медиками прилетели и психологи, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Состояние троих раненых, по словам врачей, остается крайне тяжелым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.