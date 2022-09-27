Новости мира: на Филиппины обрушился супертайфун "Нору"

На Филиппины обрушился супертайфун "Нору" с порывами ветра до 200 километров в час. Власти страны заблаговременно начали эвакуацию жителей наиболее опасных зон, прежде всего из прибрежных районов. Метеорологи предупреждают, что это будет самый мощный тайфун в этом году. Ожидают, что он пройдет через густонаселенные районы страны, но не затронет столицу. Манила останется в стороне примерно в 80 километрах. Предполагают, что в ближайшие дни циклон достигнет Вьетнама.

Мощный ураган "Иэн" надвигается на Кубу, а потом может добраться и до Флориды. Он несет с собой проливные дожди и ветер с порывами до 130 километров в час. Правительство Кубы еще 24 сентября начало эвакуацию туристов с островов, расположенных у юго-западного побережья. А местные жители встали в километровые очереди за хлебом и другими товарами первой необходимости. Эксперты опасаются, что ураган направится к западу Гаваны, где он нанесет катастрофический ущерб устаревшей инфраструктуре города.

В Италии правые силы отмечают победу и меняют флаги Евросоюза на национальные. На внеочередных выборах подсчитали более 80% бюллетеней и результаты уже понятны. Большинство голосов набрала крайне правая партия "Братья Италии", политологи часто ее называют постфашистской. Ее лидер Джорджа Мелони, вероятно, станет первой женщиной премьер-министром в истории страны. Многие эксперты считают, что Италия через голову Брюсселя попробует договориться с Москвой о поставках энергоресурсов. И может выступить за отмену ряда санкций.

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