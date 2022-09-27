Российские силовики задержали диверсантов, готовивших теракты в Херсоне

Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов, которые готовили теракты в Херсоне. Сообщают, что они по заданию украинской военной разведки собирали информацию о российских войсках, а также за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне.

На допросе один из задержанных рассказал, что в августе получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Однако не сделал этого, так как испугался.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.