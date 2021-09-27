Эксперты прокомментировали ситуацию с водителем, ехавшем с ребенком на руках

Водителя на Volkswagen наказали за езду с ребенком на руках. Мужчина устроил импровизированные уроки вождения на улице Косыгина. Он посадил мальчика на колени и рулил вместе с ним.

После того как видео появилось в Сети, сотрудники ГИБДД начали проверку. Спустя время водителя нашли. За нарушение правил перевозки детей ему грозит штраф. Свою вину мужчина признал.

За последнее время это далеко не единственная подобная история. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, а также ведущий телеканала "Авто Плюс" Павел Федоров прокомментировали ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.