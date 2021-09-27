Родителей девочки, которая с рождения живет в медцентре, могут лишить родительских прав

Родителей девочки, которая с рождения живет в перинатальном центре, могут лишить родительских прав. В понедельник, 27 сентября, начался судебный процесс. Его инициировали органы опеки.

Девочке сейчас 7 лет. Всю свою жизнь она провела в больнице. Мать принесла ее туда вскоре после рождения. Есть информация, что она считает дочь неизлечимо больной, но врачи уверены, что малышка здорова. Однако добиться того, чтобы девочку забрали домой, у них не получается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.