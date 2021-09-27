Полицейские задержали третьего парашютиста, спрыгнувшего с высотки в Москве

Полицейские задержали еще одного парашютиста, спрыгнувшего с высотки на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

За мелкое хулиганство 40-летнему москвичу теперь может грозить штраф или арест на срок до 15 суток.

Еще двоих прыгунов задержали ранее, их арестовали на 11 суток. Материалы дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе пять человек прыгнули с 48-го этажа высотки, приземлились на газон, собрали снаряжение и скрылись. Двоих все еще разыскивают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.