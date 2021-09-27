В Москве водителю, ехавшему с ребенком на руках, выписали штраф

Водителя на Volkswagen наказали за езду с ребенком на руках. Мужчина устроил импровизированные уроки вождения на улице Косыгина. Он посадил мальчика на колени и рулил вместе с ним.

После того как видео появилось в Сети, сотрудники ГИБДД начали проверку. Спустя время водителя нашли. За нарушение правил перевозки детей ему грозит штраф. Свою вину мужчина признал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.