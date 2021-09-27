Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, дал признательные показания. Он написал явку с повинной. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сейчас спасатели МЧС поднимаются на Эльбрус за телами погибших туристов. Об этом Эльбрусский поисковый отряд сообщил в своем Instagram.

Спасатели пишут, что подъем будет сложным из-за непогоды – на высоте по-прежнему сильный ветер и мороз. В поисковой группе 22 человека.

Трагедия на Эльбрусе произошла несколько дней назад. Группа туристов из 19 человек запросила помощь спасателей. Скорость ветра на горе достигала 70 метров в секунду, а температура упала до –20 градусов. Спасти удалось 14 человек. Пятеро погибли от переохлаждения.

После ЧП власти Кабардино-Балкарии хотят ужесточить правила восхождения на гору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.