В КБР задержали организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли 5 человек

В Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли 5 альпинистов. Следствие будет настаивать на его аресте. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Сейчас спасатели МЧС поднимаются на Эльбрус за телами погибших туристов. Об этом Эльбрусский поисковый отряд сообщил в своем Instagram. Спасатели пишут, что подъем будет сложным из-за непогоды. На высоте по-прежнему сильный ветер и мороз. В поисковой группе 22 человека.

23 сентября группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Альпинисты запросили помощь у спецслужб.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.